Владимир Зеленский возмущен планами Будапешта блокировать военный кредит Евросоюза Киеву. По словам главы киевского режима, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан будет упорствовать в этом решении, то станет союзником президентов России и Белоруссии.

Зеленский дал интервью немецкому телеканалу ARD, запись которого опубликована на YouTube. По словам украинского лидера, Орбан поставит себя на один уровень с Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, если заблокирует 90 миллиардов евро, предназначенные на оружие Украине.

Зеленский заявил, что ЕС выделяет займ не на деньги Орбана. Украинский лидер уверен, что венгерский премьер в конечном итоге откажется от своего решения: глава киевского режима считает, что Орбан не захочет становиться союзником России в представлении других стран.