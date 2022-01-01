Европарламент впервые с февраля 2022 года, когда Россия начала специальную военную операцию, принял резолюцию, не содержащую упоминаний о возможности военной победы Украины.

Как уточняет ТАСС, текст документа, приуроченного к четвертой годовщине начала СВО, оказался самым коротким за указанное время. Резолюция представляет собой компиляцию тезисов антироссийской пропаганды, включая призывы к продолжению давления на Россию ради усиления переговорной позиции киевского режима.

Европарламентарии также упомянули предоставление военных гарантий Украине после заключения мира. Что касается территориального вопроса, Европарламент признал, что при подписании российско-украинского соглашения часть земель, на которые продолжает притязать киевский режим, отойдет России.

Несмотря на явную смену настроения в Европарламенте, предводитель киевского режима Владимир Зеленский поспешил выразить благодарность "всем лидерам, которые сегодня находятся на Украине и вместе с Украиной". В своих соцсетях утративший легитимность украинский президент заверил, что "мы все сегодня вместе, говорим одним голосом".

В Службе внешней разведки Украины тем временем рассказали, что Великобритания и Франция сознают, что развитие ситуации на Украине не оставляет шансов на достижение цели по нанесению стратегического поражения России. Однако Лондон и Париж не готовы мириться с поражением, поэтому задумали вооружить Киев ядерной бомбой.