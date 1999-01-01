У Яны Павловой из "Вороваек" погибли дочь и сын

В семье певицы Яны Павловой трагедия. Погибли ее 22-летняя дочь и десятилетний сын.

Беда случилась на днях в селе Подгородняя Покровка.Дочь и сын 43-летней певицы Яны Павловой катались на санках с горы в лесу. Горы там очень крутые и опасные: девушка и мальчик сорвались с оврага и погибли на месте, передает SHOT.

Как уточняет Mash, их тела нашли в овраге около склона горы Красное урочище. На горках крутые перепады — местные боятся с них скатываться, а место — памятник природы, которое не предназначено для отдыха и активностей. Похороны состоятся в среду, 25 февраля.

Напомним, что Яна Павлова пела в группе "Воровайки" с 1999 года. Однако спустя 22 года, в 2021 году, артистка покинула коллектив.

