Москве пообещали потепление в начале марта

Уверенным потеплением начнется март в Москве. Температура в столичном регионе поднимется до плюс четырех градусов, сообщила заведующий лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По данным синоптика, осадки ожидаются небольшие. Потепление связано с атлантическим циклоном, который придет с северо-запада. Как пояснила Паршина, если циклон пойдет с запада на восток, то такая погода сохранится надолго - циклон будет препятствовать проникновению холодного воздуха.

До 2 марта температура будет уверенно повышаться. А 1 и 2 марта даже будет выше нормы на четыре градуса. Метеоролог добавила, что потепление в первые дни весны ожидает Ленинградскую, Псковскую и Новгородскую области, а также Карелию.