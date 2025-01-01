Лимда Ибрагимова ушла от мужа, на свадьбе которого гордо танцевала перед второй женой

Лимда Ибрагимова прославилась после того, как в Сети появилось видео, на котором она танцевала на свадьбе собственного мужа с его второй женой. Девушка совсем недавно родила второго ребенка, но нашла в себе силы прийти на праздник и показать, что она может улыбаться и танцевать с гордо поднятой головой перед соперницей.

Женщин со всего мира восхитил поступок Лимды. Кто-то ее жалеет, кто-то ругает супруга, переключившегося на другую девушку. Но все сходятся во мнении, что Ибрагимова совершила достойный уважения поступок. Интересно, что Лимду поддержал брат мужа. Деверь специально в танце повел ее поближе к молодоженам, и прямо перед невестой обсыпал первую жену деньгами.

Ибрагимова после второй свадьбы мужа стала очень популярна в Сети. Поддержка женщин со всего мира помогла ей пережить тяжелое время. Лимда не стала принимать поспешных решений и попыталась сохранить семью. Но на днях девушка показала видео, на котором рыдает в автомобиле. Оказывается, она сняла момент, когда муж объявил о второй свадьбе.

"Этот ролик для тех, кто говорил, что я очень счастливая плясала на свадьбе собственного мужа. Что я все знала, что я приняла. Это видео снято в ночь с 23 на 24 октября 2025 года. В ту ночь, когда я окончательно поняла, что это не сон. Что это реальность. И она неизбежна. Так я проплакала всю ночь. А утром встала и поехала на макияж, после которого направилась на свадьбу и станцевала", — поделилась Ибрагимова.

По словам Лимды, она не видела другого выхода, ведь надеялась, что у ее детей будет полная семья. Но сохранить отношения с мужем Ибрагимовой не удалось, слишком сильно он задел ее чувства. Лимда оставила супруга.

"Но сегодня я выбираю другое. Я выбираю не быть соучастницей того, что разрушает меня. Я выбираю свое спокойствие. Свое достоинство. Свое будущее. Ради того, чтобы у моих детей была психологически здоровая мать. Сердце может терпеть долго. Но разум однажды должен взять верх. И я выбираю разум", — заявила блогерша.

"СтарХит" узнал, что для мужчины все закончилось максимально неприятно. Как сообщают в окружении Лимды, она тайно встретилась со второй женой Элиной. Девушки поговорили и обе поняли, что всего лишь стали жертвами мужчины. В итоге Элина, которую обвиняли в крахе брака Лимды, тоже ушла от мужа.