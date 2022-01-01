Кремль: Передача Киеву ядерной бомбы граничит с безумием

Лондон и Париж готовятся вооружить Киев ядерной бомбой. Причем это будет замаскировано под собственные технологические разработки Украины. Планы британских и французских властей обнародовала Служба внешней разведки России.

Сенаторы и депутаты Госдумы уже призвали международные структуры провести расследования. Обращения направлены в законодательные органы Великобритании и Франции, Европарламент, Совбез ООН, МАГАТЭ и в адрес Конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.

В Совете Федерации предупредили: в Лондоне и в Париже не могут не знать, что в соответствии с ядерной доктриной Российской Федерации агрессия со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение.

В Кремле, в свою очередь, считают, что передача Киеву ядерной бомбы "граничит с безумием". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал происходящее вопиющим нарушением всех норм и принципов международного права.

Информация нашей разведки будет учитываться в ходе продолжающихся переговоров.