Британия запросила разрешения Ливана на пролеты боевых самолетов

Лондон попросил разрешения у Бейрута на пролет боевых самолетов британских ВВС в воздушном пространстве Ливана. Утверждается, что речь идет об учениях – даты которых при этом не называются.

Как пишет ливанская газета Al-Akhbar со ссылкой на ливанские высокопоставленные источники, самолеты королевских ВВС примут участие в учениях, которые стартуют с базы "Акротири" на Кипре. По планам, истребители будут двигаться как с острова, так и обратно, используя воздушное пространство нескольких государств, включая Ливан и Сирию.

Взаимосвязь британского запроса с эскалацией вокруг Ирана источники ливанского издания не отрицают. Отмечается, что днем ранее посольство США эвакуировало из Бейрута более 30 сотрудников дипведомства.