Путин поручил ФСБ усилить борьбу с терроризмом

Проведение Россией спецоперации требует от ФСБ максимальной собранности и концентрации, заявил Владимир Путин, которого цитирует ТАСС.

Нужно в полной мере задействовать потенциал ведомства для нейтрализации возможных угроз, отметил президент.

Противник делает ставку "на индивидуальный и массовый террор", не сумев нанести стратегическое поражение России, добавил глава государства.

По словам Путина, теракт у Савеловского вокзала, судя по всему, стал следствием вербовки через интернет, человека взорвали дистанционно.

Кроме того, российский лидер заявил о возможных попытках подорвать "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море.