Следком установил личность устроившего взрыв у машины полиции в Москве

Личность мужчины, устроившего взрыв возле машины дорожной полиции на площади Савеловского вокзала в Москве, установлена. Как заявили в Следственном комитете России, 22-летний мужчина 22 февраля прибыл в столицу из Санкт- Петербурга.

Подозреваемый погиб на месте преступления возле Савеловского вокзала. Это был уроженец Удмуртской Республики, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По данным следствия, мужчина 22 февраля 2026 года выехал железнодорожным транспортом из Санкт-Петербурга в Москву. Сотрудники столичного Следственного комитета и оперативники установили маршрут его передвижения на территории Московского региона. Следователи устанавливают круг общения злоумышленника, а также мотивы его действий.