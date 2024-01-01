Убили в квартире, а тело сбросили в окно? Как на самом деле умер Евгений Кунгуров

Евгений Кунгуров погиб 8 апреля 2024 года. Ему было 40 лет. Следователи полагают, что певец свел счеты с жизнью. Но семья артиста никак не может в это поверить.

Близкие Кунгурова в очередной раз собрались в студии шоу "Пусть говорят" и вспомнили тот роковой день. Проанализировав новые данные следствия, родственники артиста сходятся в том, что его убили.

В тот роковой день два года назад жена Кунгурова Ирина позвонила в полицию и сказала, что Евгений оставил ей странные послания и попросила приехать, проверить, не случилась ли беда. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили Кунгурова под окнами многоэтажки, признаков жизни он уже не подавал.

Основной версией гибели артиста долгое время называли самоубийство. Якобы у певца были психологические проблемы. Но в это не верит отец Евгения Виктор. Мужчина пытается докопаться до правды. Получив новые данные, он пришел к выводу, что Евгения убили в квартире, а после выбросили.

"Мы недавно получили протокол места происшествия от 8 апреля. Там сказано, что в квартиру пришли, в комнате все вещи на месте были, а дальше идет фраза: а вот там детская комната, лоджия и приоткрытое окно. Затем нашли два мобильных в спальне. Но где они? Ведь связь через них была, надо их изучить", — поделился своими мыслями Кунгуров-старший.

Также в квартире нашли лезвие от ножа, а на мебели следы крови. Но криминалисты вынесли очень странное заключение, которое удивило всех собравшихся в студии Дмитрия Борисова.

"Знаете, какое заключение? На лезвии ножа и ручке нет следов рук. То есть, подразумевается, что он совершил суицид, то будет отпечатки пальцев стирать? Ну нет, не будет. Но нигде нет отпечатков пальцев", — заявил Виктор.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>