Путин раскрыл планы Запада взорвать "Турецкий поток" и "Голубой поток"

Спецслужбы противника готовят подрыв газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". Такой информацией поделился президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.

Путин подчеркнул, что это оперативная информация. Российский лидер не исключил, что сообщения могут появиться в СМИ. Речь идет о возможном взрыве российских газовых систем, проложенных по дну Черного моря - так называемый "Турецкий поток" и "Голубой поток", уточнил глава государства.

"Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток трубопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для поставок в страны Южной и Юго-Восточной Европы. "Голубой поток" подает российский природный газ в Турцию через Черное море, минуя третьи страны, напоминает РИА Новости.