Трем собакам из приюта выберут имена на платформе "Активный гражданин - детям"

На платформе "Активный гражданин - детям" начался новый опрос: юные москвичи выберут имена для трех собак - подопечных приюта для животных "Биозона".

Три новых питомца появились в приюте недавно. И они очень нуждаются в том, чтобы найти хозяев.

Первый кандидат - невысокий, но смелый и преданный пес с черной шерстью и белыми подпалинами. Для него можно выбрать имя из следующего списка: Карандаш, Пиня, Эклер.

Вторая собака - примерно пяти лет со светлой шерстью и добрыми глазами. Когда-то она была очень пугливой, а сейчас раскрывается как спокойный и дружелюбный питомец. Ее можно назвать Манго, Бьянка или Луна.

Третий подопечный - активный пес трех лет с энергичным характером. Мудрец, Баффи, Стар, Штурман, Рэсси, Хьюго - таковы варианты имени для него.