Несколько человек заблокированы в горящей квартире московской высотки

Жильцы высотного здания на Хвалынском бульваре в районе Выхино-Жулебино заблокированы огнем на 17 этаже. Люди в окнах зовут на помощь, хозяйка горящей квартиры пытается спасти кошку с собакой, сообщает Telegram-канал Shot.

Информация о пострадавших пока не поступала. На место происшествия спешат экстренные службы. Судя по приложенным видео, горит квартира на самом верхнем этаже здания.

Двумя днями ранее сообщалось о пожаре на втором этаже реконструируемого административного здания на улице Образцова на северо-востоке Москвы. Огонь охватил 600 "квадратов". Пять человек покинули здание самостоятельно до прибытия пожарных, возгорание оперативно ликвидировали.