Яна Павлова из "Вороваек" раскрыла детали гибели дочери и сына: разбились насмерть на тюбинге в Красном урочище

В семье певицы Яны Павловой трагедия. Ее 22-летняя дочь и 10-летний сын погибли, катаясь с горки на тюбинге.

Беда случилась в селе Подгородняя Покровка. Дочь и сын 43-летней певицы сорвались в овраг и погибли на месте. Их тела местные жители нашли в Красном урочище. В этом месте опасно кататься из-за крутого рельефа.

Павлова не может справиться с горем и винит в произошедшем дочь, мол, она старшая, должна была заметить опасность. Бывшая солистка "Вороваек" раскрыла детали трагедии.

"Они не на том, не на нужном месте катались. Снег у нас только прошел. На днях много снега было, и все это сливалось в единый белый цвет, и она, как взрослая девушка, не заметила", — поделилась своей болью с "360" Яна.

По факту гибели детей певицы следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Похороны состоятся в среду, 25 февраля.

Напомним, что Яна Павлова пела в группе "Воровайки" с 1999 года. Однако спустя 22 года, в 2021 году, артистка покинула коллектив.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>