Коротченко: Передача в руки режима Зеленского ядерных боевых зарядов – это casus belli

Рискнут ли руководители Великобритании и Франции действительно передать ядерные заряды Украине, учитывая неадекватность киевского режима? Возможно ли размещение такого оружия на Украине при сохранении полного контроля за ним со стороны Лондона и Парижа? Какой ответ на подобные замыслы должна дать Россия?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с главным редактором журнала "Национальная оборона" Игорем Коротченко.

"Здесь главный вопрос – какие средства доставки могут быть использованы для ядерного удара по цели на территории России. Здесь одно из средств доставки – британо-украинская ракета "Фламинго" с дальностью пуска свыше 1000 км. Передача в руки режима Зеленского подобного рода ядерных боевых зарядов и средств их доставки – это casus belli", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео