Дуров подтвердил сообщения о возбужденном против него уголовном деле

Павел Дуров подтвердил сообщения о возбужденном в отношении него уголовном деле. Как написал владелец Telegram в своем мессенджере, его обвиняют в пособничестве терроризму.

Дуров, в свою очередь, обвинил российские власти в том, что они "выдумывают предлоги", чтобы ограничить доступ россиян к Telegram. По его словам, в России подавляют право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова.

Ранее стало известно, что действия Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности. Роскомнадзор неоднократно выдавал владельцу мессенджера предупреждения и соответствующие предписания. Юристы поясняют, что склонение к террористической деятельности и вербовка по этой статье наказываются сроками от 8 до 15 лет лишения свободы.