ПВО сбила 69 дронов ВСУ над российскими регионами в ночь на 25 февраля

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что 24 украинских беспилотника сбито над территорией Брянской области, 18 дронов – над Республикой Крым, еще 14 – над Смоленской областью. По три украинских дрона уничтожено над Тульской, Орловской областями и над акваторией Черного моря, по одному БПЛА ликвидировано над Курской, Калужской, Белгородской областями и над территорией Московского региона.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз предупредил жителей региона о беспилотной опасности вечером 24 февраля. Граждан просили по возможности оставаться дома. Утром 25 февраля глава региона сообщил, что ПВО сбила над областью 24 украинских дрона, обошлось без пострадавших и разрушений.