Российская армия продолжает наносить удары по военным тылам Украины. Сообщают о взрывах в Николаеве и прилетах "Гераней" по энергообъектам под Черниговом. Это ответ на вражеские обстрелы нашей гражданской инфраструктуры.

Тем временем в ходе СВО российские подразделения освободили село Риздвянка Запорожской области и продолжили движение вперед. Пара штурмовиков Су-25 уничтожила опорник и личный состав противника в зоне ответственности группировки "Центр". "Грачи" работали в связке и атаковали цели с малых высот.

Операторы беспилотных систем Ивановских десантников лишили энергоснабжения военные объекты ВСУ на правом берегу Днепра. Точным попаданием барражирующего боеприпаса "Скальпель" силовые линии были выведены из строя.

На Добропольском направлении расчет гаубицы "Гиацинт-Б" морпехов сорвал ротацию и уничтожил замаскированные позиции боевиков. Вражеский разведывательный дрон самолетного типа обнаружил и ликвидировал экипаж ЗРК "ТОР- М-2", который надежно прикрывает наши подразделения от ударов неприятеля с воздуха. "Тор" способен определить до 48 целей.