Появились данные о новых подвигах героев СВО

Новые подвиги наших военнослужащих в ходе спецоперации. Лейтенант Виктор Терещенко со своей штурмовой группой без потерь захватили позиции ВСУ. А когда враг попытался контратаковать, бойцы под командованием Терещенко уничтожили большую часть радикалов, не дав противнику отбить утраченный рубеж.

Младший сержант Егор Кибирев, доставляя боеприпасы на передовую, попал под удар FPV-дрона. Во время ремонта поврежденной машины, Егор уничтожил еще один вражеский беспилотник, а позже, проскочив под минометным обстрелом опасный участок, своевременно подвез снаряды штурмовикам.