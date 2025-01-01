"Уже не будет тем Мишей, которого я знал": вот почему Охлобыстин сторонится Ефремова

Михаил Ефремов вышел на свободу почти год назад — 9 апреля 2025-го. Первые месяцы артист занимался здоровьем, а совсем недавно вернулся к работе в театре. Но при этом он пока ни разу не видел человека, которого раньше считал лучшим другом.

Об этом рассказал Иван Охлобыстин. Он признался, что продолжает держать вынужденную дистанцию. В шоу Бориса Корчевникова Охлобыстин объяснил, почему сторонится друга. По словам звезды "Интернов", он пока не готов сделать первый шаг, а сам Ефремов на связь не выходил. Не исключено, что воссоединение давних друзей не состоится и вовсе, ведь Охлобыстин боится нарушить хрупкое душевное равновесие товарища.

"Я с ним не виделся, когда он вернулся. А почему так? Потому что это деликатная ситуация. Вот он пережил чудовищную трагедию, и ему сейчас очень тяжело возвращаться в реальную жизнь. И он уже не будет тем Мишей, которого я знал. Пока он сам со мной не инициирует встречу, я не дерзну его как-то беспокоить", — пояснил актер.

Охлобыстин подчеркнул, что все еще считает Ефремова другом, но намекнул, что Михаил мог затаить обиду. "Я его бесконечно уважаю и люблю, как человека, но не дерзну нарушать его личное пространство. Просто хочу, чтобы он был счастлив. А если он счастлив, когда не общается со мной, то пусть так оно и будет…" — признался Иван Иванович.

Обижаться Ефремову было на что. Когда произошло смертельное ДТП, навсегда изменившее его жизнь, Охлобыстин публично назвал его "конченным человеком".

"Что по факту: погиб человек, нет погибло два человека — Сергей и Михаил. Невинная жертва и конченый человек", — высказался Иван вскоре после аварии.

Напомним, Ефремов стал виновником ДТП летом 2020 года. Тогда по вине звезды погиб 57-летний водитель Сергей Захаров. На момент трагедии Михаил Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Суд признал актера виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Однако в прошлом году артиста выпустили по УДО, он отсидел больше половины срока.