Зеленский напугал "коалицию желающих" своим внешним видом

Участникам очередной встречи "коалиции желающих", которая проходила по видеосвязи, пришлось сделать замечание Владимиру Зеленскому. Как сказал удивленный премьер-министр Великобритании Кир Стармер, он видит кого-то, совсем не похожего на украинского лидера.

Зеленский попытался оправдаться, заявив, что стал немного старше. Однако Стармер отметил, что глава киевского режима забыл побриться. Вдобавок Зеленский на этой встрече столкнулся с помехами со связью.

Зеленского часто критикуют за внешний вид на официальных мероприятиях. Даже на встречу в феврале с президентом США Дональдом Трампом он надел черную кофту и такие же штаны. Трамп саркастически заметил, что его собеседник приоделся – так как ранее Зеленский появляется на мероприятиях в кофте цвета хаки, передает РИА Новости.