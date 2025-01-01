Противник сделал ставку на террор: главное из заявлений Путина на заседании коллегии ФСБ

Ежегодное заседание коллегии ФСБ в этот раз проходит сразу после Дня защитника Отечества - праздника, когда традиционно чествуют ветеранов и тех, кто сейчас сражается за Родину. В этом сплоченном боевом строю - и сотрудники Федеральной службы безопасности. В 2025-м за свою службу более 2 тысяч военнослужащих ведомства получили государственные награды. Четверо - звание Героя России. Один из них посмертно.

"Я прошу почтить память погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников ФСБ, наших павших за Родину боевых товарищей минутой молчания", - сказал Владимир Путин.

Международная обстановка сейчас сложная. Обострение конфликтов фиксируется сразу в целом ряде регионов мира. Именно поэтому от сотрудников ФСБ требуется максимальная собранность и концентрация, подчеркивает президент. В минувшем году увеличилось количество преступлений террористической направленности. И большая их часть - дело рук украинских спецслужб.

"Не удалось нанести стратегическое поражение России на поле боя, поэтому противник делает ставку на индивидуальный и массовый террор, здесь и обстрелы городов, диверсии на инфраструктуре и покушения на представителей государственных и военных властей. Очередной пример - вчера на Савеловском вокзале. Судя по всему, это требует, конечно, дополнительной работы с вашей стороны. Но уже сейчас ясно, судя по всему, такая обычная на сегодняшний день вербовка через интернет. Всучили человеку взрывное устройство, а потом дистанционно взорвали и его, и предполагаемый объект атаки - в данном случае сотрудников МВД. Скорее всего, он и не знал то ничего. Это результат преступного беспечного поведения", - продолжил Путин.

Противник не брезгует никакими средствами - лишь бы сорвать любую попытку мирного урегулирования конфликта. Готов даже пойти на крайние меры.

"Вот уже в СМИ пошло - их попытки и намерение использовать даже какой-то ядерный компонент. Понимают, наверное, чем это может закончиться. Сейчас вот информация тоже наша оперативная. Речь идет о возможном взрыве газовых наших систем по дну Черного моря. Это так называемый "Турецкий поток" и "Голубой поток". Никак успокоиться не могут. Не знают, что сделать, чтобы разрушить вот этот мирный процесс с попыткой урегулирования дипломатическими средствами. Все делают для того, чтобы совершить какую-то провокацию и сломать все достигнутое на этом переговорном треке. Но об этом еще в закрытом режиме поговорим", - сказал также Путин.

Поэтому, проигрывая на поле боя, противник вместо того, чтобы сесть за стол переговоров, предпочитает воевать с мирными жителями. Специально бьет по домам и объектам инфраструктуры. Надеясь хотя бы так нанести России стратегическое поражение.

"Никак не получается. А так хочется! Жить без этого не могут. Или полагают, что не могут. Обязательно нужно нанести поражение России. Ищут любой способ, любой, хоть что-нибудь. Сами себя доведут до какой-то крайней черты. Потом пожалеют", - предупредил российский лидер.

Владимир Путин поручил ведомству усилить защиту оборонно-промышленного комплекса, а также высокопоставленных сотрудников Минобороны, лидеров общественного мнения, волонтеров и журналистов. Особенно в исторических и приграничных регионах.

"Особого внимания требует защита конфиденциальной, закрытой, секретной информации, прежде всего военного и стратегического характера, в том числе о перспективных отечественных оборонных и гражданских разработках. Они у нас есть, и достижения есть уже заметные, понятные для всех, предъявленные уже. Но есть и другие разработки, которые находятся в стадии реализации", - заключил Путин.

Призвал президент наращивать эффективность контртеррористической работы - с акцентом на упреждающие действия. Александра Сергомасова, Александр Званцев. ТВ Центр