Лондон и Париж затевают ядерную авантюру. Чего ждать?

Похвастать на фронте ВСУ нечем. Да и российские удары по энергетической инфраструктуре, связанной с украинским ВПК, не придают оптимизма Киеву и его европейским союзникам. Оттого генсек НАТО во вторник как мог успокаивал украинцев, подчеркивая, что "надежда и помощь уже рядом". Интересно, что Марк Рютте конкретно имел ввиду? Дополнительные поставки средств ПВО? Или же какое-то другое оружие, которое киевский режим, по данным российской внешней разведки, может получить в самое ближайшее время?

Британия и Франция не могут признать поражение

"Британские и французские элиты не готовы мириться с поражением. Считается, что Украину нужно снабдить "вундерваффе". Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой. В настоящее время, по имеющейся в СВР России информации, Лондон и Париж активно работают над решением вопросов предоставления Киеву такого оружия и средства его доставки. Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN-75 от баллистической ракеты подводных лодок М-51.1", - сообщили в СВО.

Разработка ракеты TN-75 началась в 1991 году. А уже через пять лет она была принята Францией на вооружение. Сейчас этот тип боеприпасов, способный нести до 16 ядерных боеголовок, заменяют на более современные носители. А списанные ракеты Париж вполне может передать Киеву, исполнив давнюю мечту представителей режима.

Давние мечты о ядерном оружии

О том, что Украине хорошо бы обладать ядерным оружием, представители Зеленского заикались неоднократно. К примеру, в 2021 году об этом говорил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия: "Президент Кравчук, мне кажется, совершил фатальную ошибку, отказавшись от ядерного оружия в обмен на ничего не значащий Будапештский меморандум. Если бы Украина была ядерной державой, поверьте, с нами бы все разговаривали бы по-другому, договаривались бы по-другому, и о другом".

А через год, аккурат перед началом специальной военной операции, и сам Зеленский заявил, что Будапештский меморандум не работает, а значит, Украина более не связана его обязательствами: "С 2014 года Украина пыталась провести консультации стран-гарантов этого документа. Но безуспешно. Сегодня сделаем это в четвертый раз. И если не получится, Украина имеет полное право заявить, что Будапештский меморандум не работает. И все пакетные решения 1994 года поставлены под сомнение".

В числе этих пакетных решений - и безъядерный статус. Однако в этом плане представители киевского режима искажают факты, пытаясь представить, что в основе отказа Украины от ядерного оружия лежали именно будапештские договоренности. На сам же деле им предшествовали два других, куда более важных и основополагающих документа. Это декларация о независимости Украины и ее конституция.

"Один из трех основополагающих принципов, закрепленный в этой декларации, это безъядерный статус Украины. В дальнейшем точно также был закреплен и в конституции Украины. И именно на этой основе мы и признавали независимость и суверенитет Украины как отдельного государства. И в дальнейшем выходили на соглашения, включая известный Будапештский меморандум", - напомнил Константин Косачев, заместитель председателя Совета Федерации.

Как отреагирует Россия?

Впрочем, нарушать конституцию Зеленскому не впервой. И ради того, чтобы заполучить хотя бы "грязный" вариант ядерной бомбы, киевский режим пойдет и не на такое. В ноябре 2024 года британское издание "Таймс" публиковало выдержки из доклада, согласно которым украинские специалисты якобы могут за несколько месяцев изготовить примитивный ядерный заряд. А запасов реакторного плутония, хранящегося на Украине, хватит на сотни таких кустарных боеголовок. Возможно, это, конечно, был вброс, чтобы впоследствии прикрыть передачу Киеву ядерных материалов для бомбы от союзников. Но если адекватность Киева давно вызывает вопросы, то в Париже и Лондоне вряд ли не понимают, что о таком шаге моментально станет известно. И это, безусловно, откроет ящик Пандоры.

"Если действительно Украине передадут, то тогда мы можем передать ядерное оружие на вооружение, ну, например, исламской республике Иран. Если у Израиля, по данным разведки, есть порядка 90 боеголовок, почему бы тогда у Ирана не появиться тоже 90 боеголовкам", - указал Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России.

Однако это противоречит международному праву. А именно договору о нераспространении ядерного оружия, частью которого является не только Россия, но и Франция с Великобританией, собирающиеся передать Киеву ядерную бомбу или же компоненты для нее. Ратифицировала данный документ и сама Украина.

"Там есть первая, вторая, третья, шестая статья, которые предельно четко устанавливают, что ядерные державы не передают неядерным ядерное оружие. Во-вторых, неядерные державы не принимают такое оружие, даже когда им его предлагают. То есть здесь есть обязательства Франции и Великобритании с одной стороны. И здесь есть обязательства Украины как полноценного участника договора о нераспространении - с другой. И любое отклонение от этих обязательств будет координальным нарушением договора", - продолжил Косачев.

Новая провокация

Хотя, возможно, Киев, Лондон и Париж вовсе не собираются действовать в лоб и объявлять о том, что у Украины теперь есть ядерное оружие. Вполне вероятно, может быть организована некая провокация. О подготовке похожей операции российское Минобороны сообщало еще в 2022 году. Тогда, по данным ведомства, Киев планировал применить грязную бомбу, чтобы потом обвинить в использовании ядерного оружия Москву. Сейчас ситуация для Украины ещё хуже. На фронте громадные проблемы. Главный спонсор - США - свели прямую поддержку практически до нуля. А провокация с ядерным взрывом, умело раскрученная в западных СМИ, вполне может вернуть все на круги своя. Да и еще и положить конец столь ненавистным для Киева и Европы мирным переговорам.

"Безусловно, эта информация будет приниматься нами во внимание и учитываться в ходе продолжающихся переговоров. Потому что потенциально - это чрезвычайно опасная информация", - сказал Дмитрий Песков.

По словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, передача Киеву ядерного оружия приведет к резкой эскалации украинского конфликта. Согласен с ней и глава Государственной думы Вячеслав Володин: "Это нарушение международного права, это нарушение всех договорных отношений о нераспространении ядерного оружия. Это уголовное преступление. Поэтому важно, чтобы парламенты, и Франция, и Англия, к этому отнеслись ответственно, потому что сегодня за их спиной происходит сговор, и это всё может привести к трагическим последствиям. Нам надо не допустить этого".

Запросы о расследовании намерений передать Киеву ядерное оружие направлены Советом Федерации и Государственной думой в парламенты Франции и Великобритании. Того же Россия уже потребовала и от МАГАТЭ.