Армения запросила у ЕС группу для противодействия России

Группу для противодействия "гибридным угрозам" со стороны России могла запросить у Евросоюза Армения. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян якобы направил в Брюссель письмо с соответствующей просьбой 13 февраля, сообщает в Telegram издание "Sputnik Армения" со ссылкой на армянские СМИ.

Отмечается, что в Ереване хотят воспользоваться опытом прошлогодних президентских выборов в Молдавии. Туда была откомандирована группа оперативного реагирования из 20 человек из Европы, которая занималась "противостоянием России в инфополе".

Замглавы МИД России Михаил Галузин ранее заявил, что Запад использует Армению как инструмент геополитической борьбы в противостоянии с Россией. В Ереване знают позицию Москвы о несовместимости вступления в Европейский Союз с членством в Евразийском экономическом союзе, подчеркивают в Москве.