Фон дер Ляйен отказалась назвать Зеленскому срок вступления Украины в ЕС

Владимир Зеленский получил ответ от главы Еврокомиссии на свое требование принять Украину в ЕС. Урсула фон дер Ляйен отказалась назвать конкретные сроки, передает украинское издание "Страна.ua".

Зеленский ранее, в интервью Financial Times, призвал ЕС прекратить увиливать и установить дату вступления Украины в блок. Глава киевского режима убежден, что это должно произойти уже в 2027 году.

Как сообщало ранее издание Politico, ЕС готовит план из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства в блоке в 2027 году. План предполагает преодоление вето Венгрии. В Брюсселе рассчитывают на то, что венгерский премьер Виктор Орбан проиграет выборы в апреле.