Мама исчезнувшей два года назад Цомартовой: "Это я виновата, что Анна пропала!"

Анна Цомартова пропала два года назад после соревнований в Каспийске. Студентка университета МВД вышла прогуляться к морю и исчезла.

Первая версия о том, что Цомартова утонула, так и не подтвердилась, а родители и друзья не прекращают поиски. Они уверены — Анна жива. На то, что студентка спланировала побег, указывает ряд знаков. Близкие девушки считают, что ее завербовали.

Мама Анны Диана Цомартова не теряет надежду однажды снова встретить дочь. Она ведет Телеграм-канал, где рассказывает о том, как продвигаются поиски. Люди со всего мира пишут ей, помогают искать Диану. Похожую на Цомартову девушку сначала заметили в Дубае, потом в Турции и Азербайджане. Но пока ни одно из предположений не подтвердилось.

"Ад, в который мы провалились, не описать. Дрова в этот адский котел два года подкидывали нечестивые, грязные по сознанию и мировоззрению люди. Под нашей казнью подписались огромное количество людей (да будет им по делам их!). Мы выстояли! И держим удар!" — поделилась своей болью Диана.

Анна официально находится в розыске. Ее ищет Главное Следственное Управление России, ФСБ и МВД. Но пока нет даже предположений, где находится студентка.

"Я хочу отметить совершенную работу следователя, который делает абсолютно все возможное, чтобы найти Анну. К сожалению, на ваш вопрос друзья: „Неужели нет зацепки, где может быть Анна?“ — у меня нет ответа. И если позволите, я больше не буду отвечать на него. Как появится новость о нахождении Анны, я сразу сообщу", — заявила мама Цомартовой.

В моменты отчаяния Диана винит себя в пропаже дочери. Она считает, что прогневала бога, упрекнув его после поражения Анны на турнире.

"Это я виновата, что Анна пропала. Я следила за боем в режиме онлайн. Когда Анна проиграла, я была в сильнейшем раздрае. И крикнула, обращаясь к Богу, с упреком, с гордыней, дерзко: „Боже, что ты можешь мне еще показать?“ Я тогда думала, что мне больно, я разбита… Но, друзья, если спрашиваешь такое у Бога, он покажет…" — убивается не видевшая два года дочь Цомартова.