Лондон открестился от планов передачи Киеву атомной бомбы. Как заявил представитель Даунинг-стрит, в этих сообщениях нет "ни капли правды" - британские власти не считают нужным снабдить Украину ядерным оружием.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. Европейские страны рассчитывают, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия в мирном соглашении, если будет обладать атомной или хотя бы "грязной" бомбой.

В Москве уже резко отреагировали на эту информацию. Поставка на Украину Лондоном и Парижем ядерных взрывных устройств приведет к эскалации конфликта. Как сказано в обращении Совета Федерации в парламенты Великобритании и Франции, Европарламент, а также в ООН и МАГАТЭ, подобные шаги создадут угрозы безопасности России и европейского региона, передает РИА Новости.