У Полины Дибровой главный признак беременности: проявляется по утрам

Полина Диброва и Роман Товстик съехались в декабре прошлого года и больше не скрывают отношения. Любовники живут по соседству с Дмитрием Дибровым и вместе воспитывают детей.

Полина светится от счастья рядом с любимым, и даже называет Товстика мужем. Пару дней назад влюбленные отправились в круиз. Бывшая жена шоумена активно ведет Telegram-канал и, конечно же, не могла удержаться от публикации захватывающих дух кадров из отпуска. Полина регулярно делилась фотографиями и видео из поездки, демонстрируя полную идиллию с Романом.

Но романтический отпуск для Дибровой омрачился внезапным приступом тошноты и слабости. Полина сама рассказала подписчикам о резком ухудшением самочувствия. Она записала ролик лежа на белоснежной постели. Бывшая жена шоумена выглядела неважно.

Как рассказала Диброва, ей стало плохо еще утром. Проблемы начались внезапно. После выпитой за завтраком чашки кофе Полина почувствовала сильную тошноту. Ее начало конкретно "штормить".

"Все было нормально. Проснулась утром, пошла на завтрак. Выпила кофе, и стало плохо: начало штормить и тошнить. После кофе состояние только обострилось. Надела браслеты от сглаза и порчи, но пока лучше не становится. Пытаюсь прийти в себя", — поделилась возлюбленная Романа Товстика.

Однако поклонники Дибровой усмотрели в описанных ею симптомах главный признак беременности — токсикоз. Народ поздравляет Полину с предстоящим пополнением.

