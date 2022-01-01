Население Украины все меньше хочет служить в армии. Мобилизация на Украине непопулярна, и все это выльется в волнения, пишет европейское издание Politico.

По данным издания, дебаты о возможных территориальных уступках со стороны Киева могут быстро выйти из-под контроля. Результатом станут беспорядки на Украине. Согласно последним опросам, среди украинских граждан растет число тех, кто согласен на определенные территориальные уступки для завершения военного конфликта.

Украинские социологи утверждают, что число согласных на территориальные уступки со стороны Киева выросло втрое с 2022 года. По состоянию на декабрь 2025 года таких набралось 33%. А экс- премьер Украины Николай Азаров подчеркивал, что к границам 1991 года Украина никогда не вернется.