Соседов вступился за оскандалившегося Сергея Лазарева: резко ответил недовольным бабушкам

Сергей Лазарев сел в лужу на шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!". Ведущий остался недоволен номером народного ансамбля "Толока". Исполнитель хита "Снег в океане" заявил, что пение коллектива выглядит будто "на пьянке".

Ансамбль же и не претендовал на эстрадное звучание. Артисты сразу пояснили, что исполнят песню "Коробочка" так, как услышали ее на архивных записях, сделанных во время экспедиций. Но Лазарев посчитал, что просто обязан вставить свое фи.

На критику Сергея сразу же отреагировала художественный руководитель коллектива "Бабушки из Бураново" Ольга Туктарева. Она заявила, что Лазареву не стоило указывать свое мнение и спорить на тему народной и авторской музыки. "Нужно быть поаккуратнее со словом", — обратилась Туктарева к ведущему шоу.

Вступиться за Лазарева поспешил музыкальный критик Сергей Соседов. Он объявил, что член жюри имеет право как угодно высказывать свое мнение.

"В рамках шоу позволено многое. Если бы это было академично и сухо, зрители не стали бы смотреть. Если его смотрят и о нем говорят, значит, это интересно публике. Когда программу не обсуждают, она либо для узкого круга зрителей, либо неинтересна. Можно говорить все, что считаешь нужным. <…> Профессоров консерваторий никто не будет смотреть", — заявил музыкальный критик в беседе с "Абзацем".

