Лондон вывел из-под санкций нефтепровод "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" выведен из-под санкций правительства Великобритании. Действует исключение до 14 октября 2027 года.

Попал под ограничения нефтепровод из-за объявленного 24 февраля нового пакета антироссийских санкций. В него попала компания "Транснефть", которая эксплуатирует российский отрезок трубопровода, передает ТАСС.

В последние недели трубопровод стал причиной разногласий между Будапештом и Киевом. С 27 января Венгрия лишилась поставок нефти по "Дружбе". Киевский режим ссылается на повреждения от "российских атак" и не возобновляет транспортировку.

Будапешт в ответ заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС Киеву на 90 миллиардов евро.