Немцу позволили обзывать Мерца Пиноккио

Прокуратура немецкой провинции Хайльбронн остановила расследование дела местного пенсионера, который в соцсетях назвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца Пиноккио. Об этом 24 февраля сообщили в совместном заявлении прокуратуры и полиции населенного пункта, пишет газета Heilbronner Stimme.

"Прокуратурой Хайльбронна было прекращено соответствующее дело, поскольку речь идет о критике власти, подпадающей под защиту свободы мнений и, следовательно, являющейся допустимой", — сообщили в пресс-релизе.

В ведомстве напомнили, что дело в отношении мужчины было возбуждено после его публикации в интернете с заголовком "Пиноккио приезжает в Хайльбронн". Речь шла о рабочем визите Мерца. Высказывание немца разлетелось по местным СМИ.