Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не был осведомлен о намерении президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине к 4 июля текущего года. Об этом сообщил Зеленский 24 февраля на пресс-конференции после саммита "Украина – Северная Европа и Балтия" в Киеве.

"Что касается 4 июля, что США или президент Трамп хотят закончить конфликт — я могу только поддержать это. <...> Для меня это новая информация, хотя сейчас информация очень быстро меняется", — сказал он.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники 24 февраля сообщило, что Трамп собирается завершить конфликт на Украине к 4 июля 2026 года. Собеседники агентства отметили, что переговоры уже выходили за рамки установленных сроков.