Народный артист России Евгений Герасимов отмечает юбилей

Евгению Герасимову - 75. Десятки ярких ролей принесли народному артисту России поистине всенародную любовь. Но он не только актёр. Евгений Владимирович ставит спектакли, руководит московским Театром сатиры и уже несколько десятилетий представляет интересы горожан в Мосгордуме.

Движение, энергия и творчество. Остановить Евгения Герасимова в день юбилея можно лишь на несколько секунд. А затем он сам начинает преподносить подарки, причем, бесценные. Показывает в театре Сатиры тайное место, откуда Александр Ширвиндт наблюдал за происходящим на сцене.

Следом - еще одно откровение. Тайная и очень крутая лестница, по которой гордость театра - Вера Васильева - до последних своих дней взмывала на сцену под названием "Чердак Сатиры ".

Юбиляр смотрит на эту крошечную сцену с нескрываемой теплотой. Он всё делает для зрителей. С самого детства умеет впечатлить и вдохновить. "Я люблю жизнь, я люблю театр. И мне хочется много чего успеть сделать", - отметил Евгений Герасимов.

А ведь в детстве он мечтал о Бауманке - учился в физико-математической школе. Но опытный взгляд ассистента с Мосфильма решил его судьбу. На вопрос - "Мальчик, хочешь сниматься в кино? " – ответил: "да". Последовали яркие роли, Щукинское училище, замечательные мастера, узнаваемые образы.

Один из самых любимых у самого юбиляра - преданный робот Вертер. Евгений Герасимов признаётся: всё в этой жизни не случайно. И то, что он - мастер спорта по легкой атлетике, кандидат в мастера по конному спорту и авторалли, по-прежнему - в великолепной физической форме. Каждый день отжимается! Даст фору самому себе, молодому, в фильмах.

"Петровка, 38" и "Огарева, 6". Во время их эфира улицы реально пустели. Красивый и брутальный герой Герасимова очаровывал. Его актёрские и режиссёрские работы горячо приняли миллионы зрителей, включая даже Папу Римского. Возможно, главная причина успеха Евгения Герасимова в его твёрдом убеждении: главное в жизни - это любовь.

Поэтому он - в качестве депутата Мосгордумы - уже не первое десятилетие старается помочь всем и каждому.

"Помочь даже одному человеку, который понимает, что этот вопрос никто не решит, и у тебя получается это сделать - это может быть интереснее, чем сняться в многосерийной картине сегодняшнего производства", - говорит Евгений Герасимов.

На своё 75-летие у Евгения Герасимова - целое созвездие премьер. Дон Кихот, "На бойком месте". В день юбилея - спектакль по пьесе "Невиновный", которая никогда в нашей стране не ставилась.

Финал каждого спектакля с участием Евгения Герасимова - впечатляющий. И не важно, сколько ему лет. Его роман со сценой - это навсегда.