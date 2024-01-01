Небензя: Россия может дать отпор в случае передачи Киеву ядерного оружия

Планы британских и французских властей передать Украине ядерное оружие являются грубым нарушением международного права. Об этом предупредил на заседании Совбеза ООН наш постпред Василий Небензя.
Дипломат сослался на информацию Службы внешней разведки России, где говорится, что Лондон и Париж намерены предоставить киевскому режиму комплектующие для так называемой "грязной" атомной бомбы и средства её доставки.
Небензя подчеркнул: эта незаконная авантюра чревата эскалацией конфликта и создаст прямую угрозу народам самих Великобритании и Франции.
"Подобные замыслы мало того, что безответственны и опасны, так ещё и противоправны, поскольку являются прямым нарушением первой статьи Договора о нераспространении ядерного оружия. Именно по этой причине авторы этой авантюры стремятся изобразить обретение Киевом ядерного оружия в качестве результата разработки самих украинцев. Россия обладает всеми возможностями дать отпор подобным действиям. Однако надеемся на то, что в Лондоне и Париже всё же достаточно здравомыслящих и рассудительных людей, которые смогут удержать своих лидеров от таких неадекватных шагов", - сказал Небензя.