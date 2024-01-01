Планы британских и французских властей передать Украине ядерное оружие являются грубым нарушением международного права. Об этом предупредил на заседании Совбеза ООН наш постпред Василий Небензя.

Дипломат сослался на информацию Службы внешней разведки России, где говорится, что Лондон и Париж намерены предоставить киевскому режиму комплектующие для так называемой "грязной" атомной бомбы и средства её доставки.

Небензя подчеркнул: эта незаконная авантюра чревата эскалацией конфликта и создаст прямую угрозу народам самих Великобритании и Франции.