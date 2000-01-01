Трамп побил собственный рекорд

Дональд Трамп выступил перед членами обеих палат конгресса с докладом о положении дел в стране. Президент США побил свой же рекорд по длительности доклада: второе ежегодное обращение к конгрессу после начала его второго президентского срока продолжалось 107 минут.

Ежегодное обращение о положении дел в стране предусмотрено конституцией США. Это послание президента конгрессу, в котором американский лидер подводит итоги года, оценивает ситуацию в стране и называет приоритеты деятельности своей администрации, передает РИА Новости.

Отмечается, что нынешняя речь Трампа длилась ровно на восемь минут дольше, чем в марте 2025 года (притом, что тогда она формально не считалась обращением о положении дел в стране, так как с момента инаугурации прошел всего лишь месяц). Прежде рекорд по продолжительности выступления с обращением о положении дел в стране принадлежал бывшему президенту Биллу Клинтону. Его речь перед конгрессом 27 января 2000 года длилась 1 час 28 минут.