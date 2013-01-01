"Чувства как оголенные провода, счастье и уязвимость": Дмитрия Шепелева подставили из-за рождения сына

Дмитрий Шепелев воспитывает троих детей. Сына Платона в 2013 году ему родила возлюбленная, певица Жанна Фриске. Однако в 2015 году она умерла после продолжительной борьбы с раком. Спустя время телеведущий познакомился с дизайнером Екатериной Тулуповой. Вскоре они стали жить вместе. От первого брака у нее есть дочь Лада - ровесница Платона. В 2021 году у пары родился первый общий ребенок - сын Тихон.

О своей личной жизни известный ведущий рассказывает крайне редко. Поэтому каждое его появление в соцсетях оказывается под особым вниманием фанатов и СМИ. В официальном телеграм-канале Дмитрий Шепелев вспомнил, как его подставили на вручении премии вскоре после того, как он впервые стал отцом. Сделала это его ведущая.

"2013 год. Несколько недель назад родился мой старший сын, я переполнен эмоциями, чувства как оголенные провода, счастье и уязвимость. Я вручаю награду Муз ТВ на сцене Олимпийского, со мной в паре еще одна телеведущая (имя называть не буду). Еще за кулисами прошу ее не говорить на публике о ребенке, это очень чувствительно для меня сейчас, пожалуйста, я не готов. Мы выходим на сцену, здороваемся с залом и о чем говорит моя партнерша? Ну, разумеется: "Давайте поздравим, Дима стал папой!" - вспомнил Шепелев.

Он назвал это провокацией "в чистом виде" и признался, что испытывал злость и растерянность. Тогда Шепелев воспользовался приемом отстранения и попытался добавить толику юмора. Он сказал: "Забавно, потому что минуту назад мы договорились, что ты не будешь говорить об этом со сцены. Ну, раз тебе нельзя доверять, я сам открою этот конверт с номинацией и назову победителя".

По мнению Шепелева, его реплика сработала - и зал посмеялся и ситуация оказалась под контролем.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>