Захарова обвинила Лондон и Париж в манипулировании Киевом темой ядерного оружия

Запад переходит от риторики к практике. Лондон и Париж манипулируют Киевом и заигрывают с ним, используя тему ядерного оружия, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат в эфире радио Sputnik прокомментировала озвученные накануне данные Службы внешней разведки России. Спецслужба сообщила, что Лондон и Париж, осознавая плачевность ситуации в зоне СВО, планируют передать Киеву атомную или хотя бы "грязную" бомбу.

Один из вариантов, которые рассматривают на Западе – передача Украине французской малогабаритной боевой части TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1. Британия и Франция планируют преподнести все так, будто Украина разработала оружие сама – так как передача ядерной боеголовки грубо нарушает международное право.

В Кремле уже подчеркнули, что полученные данные будут учитываться и на переговорах по урегулированию украинского конфликта. Власти пообещали передать всю информацию США. С резким осуждением планов Лондона и Парижа выступили в Совете Федерации.