Актрисе Федосеевой-Шукшиной стало хуже после операции

В октябре прошлого года Лидия Федосеева-Шукшина перенесла операцию на сердце — ей провели стентирование. Но состояние 87-летней актрисы удалось стабилизировать ненадолго.

В феврале ей стало хуже, она снова начала жаловаться на сильные боли в сердце и одышку. Врачи обнаружили у прославленной актрисы сердечную недостаточность. Ей необходима госпитализация, иначе есть риск инфаркта, передает SHOT.

Известно, что в последнее время Федосеева-Шукшина ходит только с поддержкой или с ходунками, о которых часто забывает из-за провалов в памяти и пытается идти без опоры, рискуя упасть.

Актриса стремительно дряхлеет. У нее уже начали проявляться первые признаки деменции. За артисткой ухаживает младшая дочь Ольга.

Вообще у Федосеевой-Шукшиной большая семья: помимо дочерей Марии и Ольги от Василия Шукшина есть и старшая дочь Анастасия от первого брака с Вячеславом Ворониным. Кроме того, много внуков и даже имеется минимум один правнук.