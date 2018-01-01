Некрасивый развод Михаила Полицеймако: изменил жене, а потом обвинили ее в шантаже

Два талантливых актёра. Пылкая любовь, восемь лет крепких отношений и неожиданный развод сразу после рождения сына. Михаил Полицеймако и Ольга Лысак.

Миша и Оля учились на первом курсе ГИТИСа и испытывали друг к другу сильные чувства. Страсть захватила, и очень скоро молодые люди решили пожениться. Со стороны союз выглядел безупречно. Финальным аккордом обучения в университете стали общие сценические проекты и стремительный взлёт карьеры обоих. Вскоре пара перспективных артистов обосновалась на Таганке.

Карьера Михаила стремительно развивалась, артиста окружали восхищённые взгляды поклонниц и коллег. А дома царила идиллия с красавицей-женой, которая вот-вот должна была родить наследника. Постоянные разъезды, гастроли и репетиции не давали артистам проводить вместе столько времени, сколько хотелось.

Неожиданно в этот идеальный мир ворвалась она. Молодая, неопытная, но с той самой обжигающей искоркой в глазах – Лариса Муратова. Михаил потерял голову. Ольга с трёхмесячным ребенком на руках узнала о предательстве мужа и потребовала развод. Полицеймако раскаивался, но оправдаться так и не смог. Согласился официально расторгнуть брак и оставил семейное гнёздышко на Таганке уже бывшей жене с ребёнком.

Спустя 16 лет конфликт экс-супругов разыгрался на ток-шоу. Михаил обвинил Ольгу в шантаже, якобы она требовала повышения алиментов на сына Никиту и грозила запретить ему общаться с отцом. Полицеймако в ответ рассказывал, сколько денег он уже вложил в быт бывшей жены – начиная от ремонта за миллионы долларов и заканчивая дорогостоящей няней. Также всплыла история с той самой квартирой на Таганке, которую Полицеймако якобы оставил жене. Оказалось, что в собственность оформить её нельзя. Публичные споры и обвинения в какой-то момент зашли в тупик.

После развода Михаил Полицеймако женился на Ларисе Муратовой и стал отцом трёх дочерей. Первый брак называет ошибкой юности. Ольга Лысак больше не появляется в медиа. Её актёрская карьера окончилась после мелодрамы "Хор" в 2018 году. Замуж актриса больше не вышла.

