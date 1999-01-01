Перед гибелью детей Яна Павлова из группы "Воровайки" похоронила мужей

В семье певицы Яны Павловой трагедия. Ее 22-летняя дочь и 10-летний сын погибли, катаясь с горки на тюбинге.

Беда случилась в селе Подгородняя Покровка. Дочь и сын 43-летней певицы сорвались в овраг и погибли на месте. Их тела местные жители нашли в Красном урочище. В этом месте опасно кататься из-за крутого рельефа. Сегодня, 25 февраля, состоятся похороны детей артистки.

Однако это не первое горе в жизни Яны Павловой. Артистка проводила на тот свет двух мужей. Так, первый супруг умер, не дожив до 50 лет нескольких недель.

"Как будто я себе это напела. Что пою, то и у меня и случилось. Мне нужен был мужчина для жизни, а ему была нужна тюремная романтика. Освободился, украл, в тюрьму. Так это и продолжалось. И я устала ждать. Спасибо ему за лапочку-дочку Анечку, за фамилию Павлова, под которой меня знают много людей", - рассказала Яна в программе "Привет, Андрей".

От второго мужа Алексея она родила сына. Однако супруг Павловой умер в 2020 году, ему было всего 35 лет. "У моего первого мужа день рождения 8 марта. За несколько дней до этой даты Толя приснился Леше — второму мужу. Приглашал на свой день рождения. Я сказала не обращать на это внимания. Но 8 марта Алексея не стало. Пошел в гости на день рождение. Черная вдова я, как еще назвать…" - констатировала Павлова.

Напомним, что Яна Павлова пела в группе "Воровайки" с 1999 года. Однако спустя 22 года, в 2021 году, артистка покинула коллектив.

