Владимир Путин принял в Кремле Валерия Гергиева. Встреча состоялась накануне поздно вечером. Прославленный дирижёр, руководитель Большого и Мариинского театров доложил президенту о первых результатах кооперации двух ведущих балетных и оперных площадок страны.

По словам Гергиева, между Москвой и Петербургом налажен взаимовыгодный обмен постановками и артистами. Среди которых появляется много молодых талантливых имён. Совместными усилиями коллективы осуществляют мировые премьеры, готовят празднование 250-летнего юбилея Большого театра.