Воздушная тревога этой ночью звучала на территории Украины. В Черниговской области беспилотники поразили объект газовой инфраструктуры. В оккупированной противником части ДНР зафиксированы прилёты управляемых авиабомб. Также сообщалось о взрывах в Николаеве. А в зоне спецоперации за сутки российские войска уничтожили четыре натовских артиллерийских орудия. А подразделения "Южной" группировки ликвидировали 45 блиндажей и укрытий ВСУ.

Молниеносные атаки, чтобы противник не успевал опомниться и среагировать. Разведчики группировки "Восток" зачищают блиндажи и траншеи в лесу на Запорожском направлении. В районе Приморского и Степногорска уничтожены до 170 украинских военных. Спаслись только те, кто сдались в плен.

Украинские пленные объяснили, почему они решают сдаться

Украинские пленные, как один, утверждают, что командование бросает своих людей. Нет обеспечения, постоянно искажается информация о реальном положении дел на фронте. А на передовую посылают неопытных солдат, которые даже обучение не прошли. Это уроженец Украины и гражданин Венгрии сдался нашим бойцам на Красноармейском направлении в ДНР. Говорит, других шансов выжить не было. Если бы не погиб в бою, убили бы свои. На фронт этнического венгра отправили прямо с пограничного пункта. Перехватили сотрудники ТЦК, когда приехал на малую родину.

На Славянском направлении в ДНР наши военные продвигаются на запад от населенного пункта Никифоровка. Это позволяет армии России закрепиться на одном из ключевых направлений СВО. На Харьковском участке фронта бойцы группировки "Север" открыли возможность для наступления на юг вдоль реки Северский Донец.

Наши военные делают акцент на вражеских беспилотниках. Причём, вычисляют не только сами дроны в небе, но и тех, кто их запускает. Артиллеристы группы "Центр" уничтожили украинский пункт управления в районе Днепропетровска.

Эта атака практически ослепила противника, оставив его без контроля с неба. Таким подарком тут же воспользовались наши штурмовики и усилили натиск на земле.