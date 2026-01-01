Собянин утвердил планы развития транспортной системы Москвы на 2026 год

В Москве в прошлом году доля поездок на городском транспорте выросла до 70 процентов. Как отметил сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, это результат постоянного развития инфраструктуры и повышения комфорта для пассажиров.

Так, в ближайших планах - открыть участок новой Рублёво-Архангельской линии подземки с пятью станциями, закупить более 300 современных вагонов для метро. Продолжается работа по созданию и реконструкции московских городских вокзалов, а также обновлению подвижного состава на железной дороге.