Стало известно, когда в Москве прекратится снегопад и начнется оттепель

Москву снова замело. До четвери месячной нормы осадков выпало за сутки. А снегопад, который начался накануне, прекратится только ночью в четверг.

По словам синоптиков, сегодня может быть побит рекорд 94 года, когда высота снежного покрова в столице превышала 65 сантиметров. На городских улицах находится автопарк спецтехники и дворники, уже не первую неделю коммунальные службы работают в круглосуточном режиме.

Водителей призывают быть внимательней, на дорогах - заносы и гололедица. Но уже в это воскресенье - в первый день весны - можно ожидать оттепели. Там столбики термометров поднимутся выше нуля.