Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Захара Мартьянова

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 15-летнего Захара Мартьянова. Его историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать более четырёх с половиной миллионов рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется ещё почти полтора миллиона.

Мальчик борется с острым лимфобластным лейкозом - раком крови. После тяжелых курсов химиотерапии удалось достичь ремиссии. Но болезнь вернулась. Спасти Захара может только срочная трансплантация костного мозга. Но она невозможна без специальных сопроводительных препаратов.

Мы продолжаем помогать Захару все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!