Отправки личного состава в тыл потребовала Первая президентская бригада ВСУ, подчиненная напрямую Владимиру Зеленскому. По данным источников, ее ряды сильно проредили российские фугасные авиабомбы.

Как заявил источник агентства ТАСС, президентская бригада воевала в Запорожской области. Теперь ее солдаты требуют от командования вывести их с линии фронта.

Ранее сообщалось, что российские войска отразили атаку ВСУ: неприятель пытался из последних сил пойти в контрнаступление в Запорожской и Днепропетровской областях. Попытка контратаки закончилась поражением: уничтожены десятки бронемашин и украинских боевиков.