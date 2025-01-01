Прибалтийские страны при участии Польши и Украины рассчитывали сорвать размещение российского ракетного комплекса "Орешник" в Беларуси. Планировалось использовать белорусскую оппозицию, передает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

По данным источника, в прошлом году на мероприятиях белорусской оппозиции, в которых участвовали польские и украинские представители, обсуждалась координация действий по срыву планов Минобороны России. Планировалось создать медийный фон и сформировать у западных партнеров ощущения "эскалации", на которую якобы целенаправленно идут Минск и Москва. Таким образом инициаторы надеялись вызвать у администрации президента США Дональда Трампа негативную реакцию в отношении Белоруссии и России.

18 декабря 2025 года Александр Лукашенко сообщил, что "Орешник" находится в республике. Президент Беларуси заявил, что ракетный комплекс заступает на боевое дежурство. По словам Лукашенко, на белорусской территории будет размещено около десятка таких комплексов. Минобороны России, в свою очередь, 30 декабря 2025 года сообщило, что "Орешник" официально заступил на боевое дежурство в Беларуси.