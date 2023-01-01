"Ничто не предвещало": дочь назвала смерть Ирины Шевчук неожиданной

Накануне, 24 февраля, стало известно о смерти известной актрисы Ирины Шевчук. Печальную новость объявила ее дочь, актриса Александра Афанасьева-Шевчук. Она сообщила, что артистка несколько лет боролась с тяжелой болезнью.

Причиной смерти Ирины Шевчук стала лимфома головного мозга. Около трех лет актриса пыталась победить онкологию, однако сегодня утром она умерла у себя дома. Ей было 74 года.

Сейчас дочь рассказала о последних днях прославленной актрисы. Для начала она сообщила, что жаловаться на неважное самочувствие Ирина Шевчук начала в 2023 году. У нее начались скачки давления. Исследование выявило затемнение в головном мозге. Актрису госпитализировали. Выяснилось, что у нее рак.

По словам Александры Афанасьевой-Шевчук, лечение шло хорошо, актриса жила нормальной жизнью, болезнь почти не проявлялась и не влияла на ее состояние. Поэтому тем неожиданнее оказался уход артистки.

"Я пришла к маме домой и нашла её мертвой. Еще накануне ничто не предвещало. Вчера все было нормально. Она была бодра. Новый год мы встречали вместе. Я даже не поверила сперва, что она умерла. И до сих пор не верю, что я осталась сиротой, мой отец тоже умер от рака…" - рассказала Александра "КП".

