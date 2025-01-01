ФСБ предотвратила заказное убийство предпринимателя в Оренбурге

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили заказное убийство в Оренбургской области. Задержан 49-летний местный житель, ему предъявлено обвинение по статье об организации убийства по найму.

Как установило следствие, в сентябре 2025 года местный предприниматель решил не отдавать коллеге-коммерсанту долг в размере 15 миллионов рублей. Злоумышленник разработал план ликвидации кредитора, а затем передал сообщнику фотографию жертвы и деньги. Финансы предназначались для покупки оружия, боеприпасов и автомобиля.

По данным Центра общественных связей ФСБ России, убийство крупного предпринимателя готовил выходец из Центральной Азии. Его жертвой должен был стать выходец из того же региона, получивший российское гражданство. Сотрудники ФСБ задержали предпринимателя при передаче денег за якобы выполненный заказ, передает ТВЦ.